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Циркуляционные насосы

79108
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Циркуляционный насос для отопления Wilo-Stratos с фланцевым соединением в Москве Wilo
Артикул: -
Диапазон рабочей температуры, °С -10...+110 Материал корпуса Чугун серый Напряжение питания, В 230 Присоединение Фланец/Фланец Защита от перегрева Да Гарантия, лет 5 Страна бренда Германия Страна-производитель Германия Вид насоса Циркуляционный Особенности С электронным управлением Подключение питания Однофазный Применение насоса Для ГВС, для отопления, для кондиционирования, для охлаждения Тип ротора Мокрый
От 99 643.80 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос Wilo-Stratos MAXO-Z резьбовой в Москве Wilo
Артикул: -
Температура перекачиваемой среды, °C -10...+110 Материал корпуса Сталь нержавеющая Присоединение Резьба/Резьба Вид насоса Циркуляционный Напряжение питания, В 230 Особенности С электронным управлением Применение насоса Для ГВС, для отопления, для кондиционирования, для охлаждения, для дома Тип ротора Мокрый Расход, м3/час 65,0 Подключение питания Однофазное Защита от перегрева Да Диапазон рабочей температуры, °С 0...+80 Класс защиты IPX4D Гарантия, лет 5 Страна бренда Германия Страна-производитель Германия
От 77 242.80 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос Wilo-Atmos PICO в Москве Wilo
Артикул: -
Температура перекачиваемой среды, °C -10...+95 Напряжение питания, В/Гц 1~230/50 Класс защиты IPX2D Рабочее давление, бар 10 Гарантия, лет 5 Страна бренда Германия Страна-производитель Германия
От 9 655.80 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос для ГВС COMFORT 15-14 PM с цифровым таймером, Grundfos в Москве Grundfos
Артикул: -
Макс. рабочее давление, бар 10 Напряжение питания, В/Гц 1х230 В, 50 Гц Рабочая температура, °C +2...+95 Класс защиты IP44 Материал корпуса Латунь Страна бренда Дания Страна-производитель Дания
От 13 978.45 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос для ГВС COMFORT PM, Grundfos в Москве Grundfos
Артикул: -
Макс. рабочее давление, бар 10 Напряжение питания, В/Гц 1х230 В, 50 Гц Материал корпуса Латунь Страна бренда Дания Страна-производитель Дания Рабочая температура, °C +2...+95
От 9 725.19 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос Ecocirc XL фланцевый, сдвоенный, Lowara в Москве Lowara
Артикул: -
Присоединение Фланец/Фланец Макс. рабочее давление, бар 10 Диапазон рабочей температуры, °С -10...+110 Напряжение питания, В 230 Класс изоляции F Материал корпуса Чугун Вид насоса Циркуляционный Класс защиты IP44 Особенности С электронным управлением Подключение питания Однофазное Применение насоса Для отопления, для кондиционирования, для дома, для многоквартирных домов Тип ротора Мокрый Защита от перегрева Да Защита от сухого хода Встроенная Страна бренда Италия Страна-производитель Польша Гарантия, лет 2 Серия бренда Ecocirc XL
От 129 660 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос Ecocirc Pro, Lowara в Москве Lowara
Артикул: -
Макс. рабочее давление, бар 10 Диапазон рабочей температуры, °С +2...+165 Мощность, Вт 27 Напряжение питания, В 230 Класс изоляции F Степень защиты IP44 (без таймера), IP42 (с таймером) Вид насоса Циркуляционный Материал корпуса Латунь Присоединение Резьба/Резьба Класс защиты IP44 Особенности Встроенная защита мотора Подключение питания Однофазное Применение насоса Для ГВС Тип ротора Мокрый Защита от перегрева Да Защита от сухого хода Нет Страна бренда Италия Страна-производитель Италия Гарантия, лет 2 Серия бренда Ecocirc PRO Скрыть
15 412.80 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос с электронным управлением Wilo-Yonos PICO в Москве Wilo
Артикул: -
Температура перекачиваемой среды, °C -10...+110 Напряжение питания, В/Гц 1~230/50 Класс защиты IPX2D Макс. рабочее давление, бар 6 Корпус Серый чугун (EN-GJL-200) Рабочее колесо Синтетический материал (PP-40%GF) Вал насоса Нерж. сталь Подшипник Металлографит Страна бренда Германия Страна-производитель Германия
От 10 943.40 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос с электронным управлением Wilo-Stratos PICO в Москве Wilo
Артикул: -
Температура перекачиваемой среды, °C +2...+110 Напряжение питания, В/Гц 1~230/50 Степень защиты IP 44 Номинальное рабочее давление, бар 10 Страна бренда Германия Страна-производитель Германия
От 15 255.60 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос для отопления Wilo-Stratos в Москве Wilo
Артикул: -
Температура перекачиваемой среды, °C -10...+110 Присоединение Фланцевое Материал корпуса Серый чугун с покрытием KTL Теплоизоляция Полипропилен Вал Нержавеющая сталь Подшипник Металлографит Рабочее колесо Пластмасса Напряжение питания, В/Гц 1х230/50 Класс защиты IP 44 Страна бренда Германия Страна-производитель Германия
От 45 262.08 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос Yonos PICO-STG, Wilo в Москве Wilo
Артикул: -
Температура перекачиваемой среды, °C +15 °C до +95 °C Напряжение питания, В/Гц 1~230 В, 50/60 Гц Номинальное рабочее давление, бар 10 Класс защиты IP X4 D Материал корпуса Серый чугун Рабочее колесо Синтетический материал (полипропилен - 40 % GF) Вал насоса Нержавеющая сталь Подшипник Металлографит Страна бренда Германия Страна-производитель Германия
От 215.44 руб. за 1 шт
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Циркуляционный насос Yonos MAXO-Z, Wilo в Москве Wilo
Артикул: -
Напряжение питания, В/Гц 1~230 В, 50/60 Гц Диапазон рабочей температуры, °С 0... +80 Температура окружающей среды, °C 0... +40 Страна бренда Германия Страна-производитель Германия
От 73 381.20 руб. за 1 шт
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Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы – небольшие электрические устройства, которые используются в автономных системах отопления. Они присоединяются к трубам и помогают циркулировать теплоносителю по трубам и радиаторам. Данная техника используется в частных домах и квартирах, где установлен котел. 

Стабильное движение жидкости по контуру обеспечивает равномерное распределение тепла по помещениям, позволяет контролировать расход энергоресурсов. При установке циркуляционного насоса не нужно монтировать трубы большого диаметра, делать специальный уклон, чтобы жидкость циркулировала естественным способом. Также это позволяет максимально автоматизировать всю систему, разделить общий контур на отдельно управляемые сегменты.

Типы циркуляционных насосов

Чтобы нагретая котлом жидкость свободно циркулировала по контуру, необходимо создать определенное давление, а также преодолеть гидравлическое сопротивление, возникающее в трубах и местах соединения. Эти функции выполняет насос, устанавливаемый на определенном участке системы отопления. 

Циркуляционные насосы для отопления частных домов могут взаимодействовать с теплоносителем или нет. Еще их называют «мокрыми» или «сухими». Основные достоинства и недостатки двух типов помп для отопления:

  1. «Мокрый». Ротор напрямую контактирует с жидкостью. Главные плюсы: бесшумная работа, надежность, долгий срок эксплуатации, простое управление и обслуживание, минимальные энергозатраты. Насос имеет компактные размеры, небольшой вес. Единственный минус – небольшое КПД. Поэтому такое циркуляционное устройство подходит только для квартир, малогабаритных домов, дач.
  2. «Сухой». Ротор не взаимодействует с теплоносителем. Основные плюсы: высокий уровень КПД, обеспечивают большое давление по всему контуру отопления. Минус: достаточно высокий уровень шума во время работы. Это связано с наличием внешнего, охлаждающего вентилятора на корпусе. Учитывая эту особенность, циркуляционные насосы для частного дома необходимо устанавливать в комнатах, изолированных от жилых помещений.

Для того, чтобы обезопасить себя и не остаться без тепла в сильные морозы, в контур отопления можно установить сдвоенную модификацию циркуляционных насосов. Такие устройства используются для создания резервной мощности. Два двигателя в таких устройствах могут работать одновременно или по очереди. В случае поломки одного из насосов, второй продолжает функционировать и создавать нужное давление в системе.

Как выбрать насос циркуляционный для отопления

Цена на циркуляционные насосы зависит от производительности, завода изготовителя и типа устройства. Чтобы купить недорого и при этом выбрать соответствующий нагрузкам насос, надо:

  • внимательно изучить его паспорт и технические характеристики;
  • произвести расчет необходимого давления внутри отопительной системы, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление;
  • учитывать, какой теплоноситель будет использоваться;
  • точно определиться с местом монтажа помпы.

Эти факторы помогут купить циркуляционный насос для отопления, который прослужит долгие годы и обеспечит теплом жилье любой квадратуры. Такое оборудование используется, когда:

  • в котле отсутствует встроенный насос;
  • малый диаметр труб или в системе присутствуют зауженные участки;
  • необходимо повысить энергоэффективность котла;
  • надо быстро преодолеть инерционность контура, в котором используется естественное перемещение теплоносителя;
  • отсутствует возможность смонтировать отопительную систему с естественной циркуляцией.

Также насосное оборудование устанавливается на двухтрубных отопительных контурах, что позволяет регулировать теплоотдачу каждого, установленного в здании радиатора. При большой протяженности труб отопления, рекомендуется установить несколько насосов, для повышения производительности системы.

В нашей компании «Valterra» можно купить качественные насосы по доступным ценам. Мы работаем не только по Москве и Московской области, но и по всем регионам России.

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